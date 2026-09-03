Η Διοίκηση Ειρηνικού των ΗΠΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Καναδά φιλοξένησαν από κοινού το 28ο ετήσιο Συνέδριο Αρχηγών Άμυνας (CHODs) Ινδο-Ειρηνικού στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ενημέρωση, τη διοργάνωση συντόνισαν ο Ναύαρχος Σάμιουελ Τζ. Παπάρο, διοικητής της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ, και η Στρατηγός Τζένι Καρινιάν, Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας του Καναδά.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η «Ενίσχυση της Συλλογικής Ασφάλειας: Πλοήγηση στις Προκλήσεις ενός Δυναμικού Τοπίου στον Ινδο-Ειρηνικό».

Το συνέδριο φιλοξένησε ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες, ειδικούς εφαρμογών και περιφερειακούς εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούσαν 30 αποστολές και 29 χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για το εξελισσόμενο περιβάλλον ασφαλείας, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και τον εντοπισμό ευκαιριών για πρακτική συνεργασία.

Οι συζητήσεις των θεματικών ενοτήτων κάλυψαν:

Τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη

Την αποτροπή και ανθεκτικότητα σε πολλαπλούς τομείς (cross-domain)

Τις επενδύσεις στη αμυντική βιομηχανική βάση

Τη διευρυμένη πολυμερή συνεργασία

Την ηγεσία, τη δημιουργία ικανοτήτων (capacity-building) και την επαγγελματική ανάπτυξη σε όλο το φάσμα του προσωπικού

Παράλληλα με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, διεξήχθη πρόγραμμα για Ανώτατους Υπαξιωματικούς Ηγέτες (Senior Enlisted Leaders), το οποίο εξέτασε τον ρόλο του σώματος των υπαξιωματικών ως πολλαπλασιαστή ισχύος για τη συνεργασία και την ηγεσία σε κάθε επίπεδο.

Στο περιθώριο της ολομέλειας, οι ανώτατοι ηγέτες πραγματοποίησαν επίσης διμερείς και πολυμερείς επαφές, προάγοντας τις επιχειρησιακές σχέσεις μεταξύ συμμάχων και εταίρων.

Σημειώνεται πως η Διοίκηση Ειρηνικού των ΗΠΑ είναι αφοσιωμένη στην ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού προάγοντας τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ενθαρρύνοντας την ειρηνική ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη σε έκτακτες ανάγκες, αποτρέποντας την επιθετικότητα και, όταν είναι απαραίτητο, επικρατώντας στις συγκρούσεις.

Πληροφορίες από U.S. Pacific Command