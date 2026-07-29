Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράκ εναντίον «τρομοκρατών» υποστηριζόμενων από το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει να αναζωπυρώνεται, έπειτα από μερικές νύχτες ανήσυχης ηρεμίας.

«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο αμερικανικός στρατός διεμήνυσε εξάλλου στο Ιράν και σε ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους» αν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο «παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν» στην ιρακινή επικράτεια, που κατ’ αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (١٣ صفر ١٤٤٨هـ) والثلاثاء ( ١٤ صفر ١٤٤٨هـ) الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت… pic.twitter.com/0Pei5KwSkQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 29, 2026

Νωρίτερα, το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από το Ιράκ.

Η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα, απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

Ενώ η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιοδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.