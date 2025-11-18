Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης στην Ουάσινγκτον του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε πηγή ενήμερη σχετικά.
Ο πρίγκιπας διάδοχος, de facto ηγέτης του βασιλείου, και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψουν τη συμφωνία στον Λευκό Οίκο, εξήγησε η πηγή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP
