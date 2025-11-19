Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

H ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Η επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει την οικονομική και αμυντική συνεργασία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήμερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (Σαουδική Αραβία ή Βασίλειο) οριστικοποίησαν μια σειρά από ιστορικές συμφωνίες που εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, διευρύνουν τις ευκαιρίες για υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ενισχύουν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα, με προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζομένους, τη βιομηχανία και την ασφάλεια.

Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται άμεσα στην εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη του Προέδρου στο Ριάντ τον Μάιο και στις επενδυτικές δεσμεύσεις της Σαουδικής Αραβίας ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξασφαλίστηκαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο.

Σε μια σημαντική επέκταση αυτής της συνεργασίας, ο Πρίγκιπας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία θα αυξήσει τις επενδυτικές της δεσμεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αντανακλώντας την εμβάθυνση της εμπιστοσύνης και της δυναμικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ.

Στα βασικά επιτεύγματα περιλαμβάνονται η Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας, οι προόδους στη συνεργασία για κρίσιμα ορυκτά και ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη — όλα τα οποία υπογραμμίζουν τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξασφαλίσουν συμφωνίες που ωφελούν άμεσα τον αμερικανικό λαό.

Αυτές οι συμφωνίες αποδεικνύουν την προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Τραμπ, ενισχύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ηγέτη στην παγκόσμια σκηνή και εξασφαλίζοντας παράλληλα το οικονομικό μας μέλλον.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:

Μέσω των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν σήμερα με τη Σαουδική Αραβία, ο Πρόεδρος Τραμπ τοποθετεί την Αμερική ως ηγέτη στον τομέα της ενέργειας και της προηγμένης τεχνολογίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών μας αλυσίδων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν κοινή δήλωση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, η οποία θέτει τα νομικά θεμέλια για μια δεκαετή συνεργασία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Βασίλειο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αμερικανικές εταιρείες θα είναι οι προτιμώμενοι εταίροι του Βασιλείου στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και διασφαλίζει ότι όλη η συνεργασία θα διεξάγεται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα μη διάδοσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν επίσης ένα πλαίσιο για τα κρίσιμα ορυκτά, εμβαθύνοντας τη συνεργασία και ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές στρατηγικές μας για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε παρόμοιες συμφωνίες που εξασφάλισε ο Πρόεδρος Τραμπ με άλλους εμπορικούς εταίρους για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της αμερικανικής αλυσίδας εφοδιασμού σε βασικά ορυκτά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν ένα ιστορικό μνημόνιο κατανόησης για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο παρέχει στο Βασίλειο πρόσβαση σε αμερικανικά συστήματα παγκόσμιας πρωτοπορίας, προστατεύοντας παράλληλα την αμερικανική τεχνολογία από ξένες επιρροές και διασφαλίζοντας ότι οι αμερικανοί καινοτόμοι θα διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος Τραμπ προωθεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ συνάπτοντας συμφωνίες που ενισχύουν την περιφερειακή αποτροπή, αναπτύσσουν την αμερικανική βιομηχανική βάση και διασφαλίζουν ότι εταίροι όπως η Σαουδική Αραβία αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση κοινών απειλών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπέγραψαν τη Στρατηγική Συμφωνία Άμυνας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας (SDA), μια ιστορική συμφωνία που ενισχύει την υπεράνω των 80 ετών συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και ενισχύει την αποτροπή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η SDA αποτελεί νίκη για την ατζέντα «America First», καθώς διευκολύνει τη λειτουργία αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στη Σαουδική Αραβία, εξασφαλίζει νέα κεφάλαια κατανομής του βάρους από τη Σαουδική Αραβία για την κάλυψη των αμερικανικών δαπανών και επιβεβαιώνει ότι το Βασίλειο θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον κύριο στρατηγικό του εταίρο.

Ο Πρόεδρος εξασφάλισε συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο της Αμερικής ως παράγοντα περιφερειακής ασφάλειας, ενισχύοντας τις αμερικανικές στρατιωτικές συνεργασίες μας, ώστε να επιτρέπουν στους εταίρους να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις απειλές.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε ένα σημαντικό πακέτο πώλησης αμυντικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών παραδόσεων F-35, το οποίο ενισχύει την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ και εξασφαλίζει ότι η Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος εξασφάλισε μια συμφωνία για την αγορά σχεδόν 300 αμερικανικών αρμάτων μάχης από τη Σαουδική Αραβία, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες και διασφαλίζοντας εκατοντάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανοίγει πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους εξαγωγείς και τους εργαζομένους, επεκτείνοντας την πρόσβαση στην αγορά, μειώνοντας τα εμπόδια και διοχετεύοντας τεράστιες σαουδικές επενδύσεις στην αμερικανική καινοτομία και υποδομή.

Η δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε υποδομές, τεχνολογία και βιομηχανία των ΗΠΑ —από τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που εξασφαλίστηκαν αρχικά κατά την επίσκεψη του Προέδρου τον Μάιο και τώρα επεκτάθηκαν αυτή την εβδομάδα— θα διοχετευθεί απευθείας στις αμερικανικές κοινότητες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους τις επόμενες εβδομάδες σε εμπορικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τομέων που σχετίζονται με τη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών, την αναγνώριση προτύπων και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της συνεργασίας είναι η πρόσφατα υπογεγραμμένη συμφωνία που εξασφαλίζει την αναγνώριση από τη Σαουδική Αραβία ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Μηχανοκίνητων Οχημάτων (FMVSS) των ΗΠΑ πληρούν τις απαιτήσεις της για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία επαναλαμβάνουν επίσης τη σημασία της υφιστάμενης Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό για την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους με στόχο τη διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, των προτύπων και των κανονισμών των κεφαλαιαγορών, καθώς και για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προώθησαν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα επεκτείνουν τις εξαγωγές των ΗΠΑ και θα μειώσουν τα εμπορικά εμπόδια — άμεσα οφέλη για τους Αμερικανούς κατασκευαστές.

Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν σήμερα για τα κρίσιμα ορυκτά, την πυρηνική ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, αυτές οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ενισχύσουν την τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ και θα αποφέρουν τεράστια οφέλη για τους Αμερικανούς εργαζομένους και τις οικογένειές τους για τις επόμενες δεκαετίες».