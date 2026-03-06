Δύο μήνες μετά την αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσινγκτον και το Καράκας θα αποκαταστήσουν τις «διπλωματικές σχέσεις» τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους» προκειμένου να «διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες» με σκοπό να υπάρξει «οικονομική ανάκαμψη» και να προχωρήσει η «πολιτική συμφιλίωση» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.