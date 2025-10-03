Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Οι Αρχές δέχτηκαν αναφορές για έκρηξη και πυρκαγιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα), και πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά επηρεάζει το LAX», αναφερόμενη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο διυλιστήριο έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.

BREAKING: Explosion, massive fire at Chevron oil refinery in El Segundo, California, just south of Los Angeles International Airport (LAX). pic.twitter.com/JCPa8hrOVA — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 3, 2025

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο είναι ένα σημαντικό ενεργειακό εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, καθώς προμηθεύει μεγάλο μέρος των υγρών ορυκτών καυσίμων της περιοχής — και η φωτιά ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και στις προμήθειες καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

BREAKING: MASSIVE explosion rocks El Segundo and Manhattan Beach, CA – MAJOR fire burning at the Chevron refinery pic.twitter.com/Qj5InDgGqz — Chris Cristi (@abc7chriscristi) October 3, 2025

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της φωτιάς. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Police advise nearby residents to shut their windows after fire breaks out at Chevron refinery in El Segundo, Calif. https://t.co/dqJ2EKrlKm pic.twitter.com/X51Ove8jsm — ABC News (@ABC) October 18, 2017

Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.