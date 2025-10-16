Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει ρητά ότι οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Γάζα. Ωστόσο, συνεχείς ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με ενδεχόμενη αναγκαστική απομάκρυνση ώθησαν την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας και να μετεγκαταστήσουν μόνιμα ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής. Η πρόταση, αν και έτυχε θετικής αποδοχής από κύκλους στο Ισραήλ, απορρίφθηκε σχεδόν καθολικά από τη διεθνή κοινότητα, οδηγώντας τελικά τον Αμερικανό Προέδρο να αποστασιοποιηθεί.

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο παρουσιάστηκε λίγο μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γάζα «σχεδόν μη κατοικήσιμη» λόγω της παρουσίας πολλών μη εκραγέντων πυρομαχικών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ φάνηκε να σηματοδοτεί πλήρη αναστροφή της αμερικανικής στάσης.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι σκληραγωγημένοι. Έχουν περάσει πολλά και δείχνουν ανθεκτικότητα. Επιστρέφουν στα σπίτια τους, στήνουν σκηνές. Υπάρχει βαθύ δέσιμο με τον τόπο τους. Είναι συγκινητικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Παρότι υπάρχουν κάτοικοι της Γάζας που έχουν φύγει λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωση κανείς δεν εξαναγκάζεται να αποχωρήσει».

Πηγή: Times of israel