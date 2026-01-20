Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μπορεί στην Ελλάδα τα σημερινά ρεπορτάζ να ασχολούνται αρκετά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα και την Τετάρτη, στις ΗΠΑ όμως και ειδικότερα στα βόρεια της χώρας ο καιρός πραγματικά δεν αστειεύεται.

Σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία προκάλεσαν οι έντονες καιρικές συνθήκες που έπληξαν τη Δευτέρα 19/1, το Μίσιγκαν, όταν μια εκτεταμένη καραμπόλα με περισσότερα από 100 οχήματα σημειώθηκε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο Interstate 196, κοντά στο Hudsonville, νοτιοδυτικά του Grand Rapids.

Η σφοδρή χιονόπτωση μείωσε δραματικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων και να κλείσει πλήρως ο δρόμος και στα δύο ρεύματα για ώρες, σύμφωνα με αναφορές της Πολιτειακής Αστυνομίας του Μίσιγκαν και αμερικανικών Μέσων.

drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area. video credits • foxweather pic.twitter.com/8VeWH9LpSR — moon, the Creator (@alilmoonn) January 19, 2026

Το δυστύχημα περιελάμβανε δεκάδες ΙΧ αυτοκίνητα και περισσότερα από 30 μεγάλα φορτηγά, πολλά από τα οποία εξετράπησαν της πορείας τους, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ολοκληρωτικά η κυκλοφορία. Η επιχείρηση απομάκρυνσης των οχημάτων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και κράτησε για αρκετές ώρες, ενώ ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αξιωματούχοι ανέφεραν πολλούς τραυματισμούς, με τις πρώτες εκτιμήσεις αμερικανικών Μέσων να κάνουν λόγο για περίπου 9–12 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής αναφορές για θανάτους. Σε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο φαίνεται ένας «ωκεανός» από χιόνι και συντρίμμια, με ακινητοποιημένα οχήματα διάσπαρτα σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Roughly 100 vehicles involved in Michigan pileup amid snowy conditions, injuries https://t.co/djGHqwU1aR pic.twitter.com/AHMSKTp24E — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Μάρτυρες που βρέθηκαν στην καρδιά της καραμπόλας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν.

Ο οδηγός φορτηγού Πέδρο Μάτα Τζούνιορ περιέγραψε στο People πως η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική από την πυκνή χιονόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους, λέγοντας πως δεν μπορούσε να διακρίνει τα οχήματα πίσω του ενώ άκουγε συνεχώς συγκρούσεις γύρω του.

Οι αρχές, για λόγους ασφαλείας, μετέφεραν όσους εγκλωβίστηκαν σε ασφαλέστερα σημεία με λεωφορεία, πολλά από τα οποία κατέληξαν στο Hudsonville High School, όπου οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, να ζεσταθούν ή να οργανώσουν τη συνέχεια του ταξιδιού τους.

Not a good day on I-196. pic.twitter.com/5xdN6p74rS — Sen. Roger Victory (@SenRogerVictory) January 19, 2026

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας κακοκαιρίας που επηρεάζει σημαντικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες από τη Βόρεια Μινεσότα έως τη Νέα Υόρκη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες και επικίνδυνες οδικές συνθήκες σε πολυάριθμες πολιτείες, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όπου είναι εφικτό.

Οι αρχές της Πολιτείας επανέλαβαν ότι η οδήγηση στις συνθήκες αυτές απαιτεί απόλυτη προσοχή και ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες των υπηρεσιών ασφαλείας είναι κρίσιμη για την αποφυγή αντίστοιχων δυστυχημάτων.

Καλούν επίσης τους οδηγούς να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Με πληροφορίες από: Michigan Public