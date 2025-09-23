Στο Χάρτσβιλ του Τενεσί των ΗΠΑ, ένας πύργος ψύξης σε ένα εγκαταλελειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο κατεδαφίστηκε με ασφάλεια, κατά τη διάκεια ελεγχόμενης έκρηξης.

Η τεράστια κατασκευή, ύψους 152 μέτρων, κατέρρευσε σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

Ο πύργος, του οποίου η λειτουργία είχε διακοπεί από το 1980, βρισκόταν στην περιοχή του Χάντσβιλ. Οι αρχές αποφάσισαν πως ήταν ώρα να κατεδαφιστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για μελλοντική ανάπτυξη.

Για την κατεδάφισή του χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 400 κιλά εκρηκτικών.