Μία σοκαριστική και απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όταν ένας 38χρονος άντρας «κάρφωσε» σε στύλο με το αυτοκίνητό του ανήλικη, αφότου αρνήθηκε την πρότασή του να συνευρεθούν ερωτικά.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον «εξαιρετικά μεθυσμένο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία 38χρονο, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να χτυπάει με δύναμη την ανυποψίαστη 16χρονη σε έναν στύλο.

NEW: Drunk man fatally mows down 16-year-old girl on Queens sidewalk after making lewd comments and fighting with her mother and boyfriend Jhoanny Gomez-Alvarez was fatally struck just after 4 a.m The 38-year-old driver had been sitting outside a bar when the teen walked out… pic.twitter.com/ZrOQCES1rc — Unlimited L’s (@unlimited_ls) September 13, 2025

Δίπλα στην 16χρονη κοπέλα τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης, βρισκόταν η 32χρονη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε στα πόδια.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η γυναίκα, να γονατίζει στο πλάι της κόρης της και να φωνάζει με απόγνωση «Mija!», που στα ισπανικά σημαίνει «κόρη μου».

A 16-year-old girl, Jhoanny Gomez-Alvarez, was killed in Queens, New York, after allegedly rejecting advances from 38-year-old Edwin Cruz-Gomez, who drove onto a sidewalk while drunk with a suspended license. Her mother was injured. (NYP) pic.twitter.com/Db5p1jLqeP — NTC Feed (@NTC_Feed) September 14, 2025

Λίγη ώρα νωρίτερα, η 16χρονη είχε φύγει από το εστιατόριο που δειπνούσαν, όταν ο 38χρονος άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την ίδια και τη μητέρα της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είπε στην ανήλικη «θέλω να κάνω σεξ μαζί σου» και «αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;».

Στο άκουσμα των φράσεων αυτών ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον πατριό της 16χρονης που ήταν μαζί της στο εστιατόριο και τον 38χρονο.

Ο Κρουζ Γκόμεζ είπε αργότερα στους αστυνομικούς:

Η οικογένεια «με χτύπησε εκεί. Ακούστε, δεν θα πάω φυλακή.

Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι».

Όπως ισχυρίστηκε τα πρώτα λεπτά μετά τη σύλληψή του «μιλούσα με έναν τύπο για το πώς να γνωρίσω τα κορίτσια».

Ίσως είπα κάτι λάθος.

Ήμουν αναστατωμένος.

Εκείνη έλεγε:

«Μην τσακώνεστε».

Δεν την ήξερα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου.

Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο.

Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα.

Δεν έχω άδεια οδήγησης.

Την σκότωσα;»

Ο Κρουζ Γκόμεζ κατηγορήθηκε για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φόνος β’ βαθμού, τρεις απόπειρες φόνου β’ βαθμού, δύο επιθέσεις β’ βαθμού, ανθρωποκτονία από αμέλεια β’ βαθμού και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.