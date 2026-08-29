Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή, 28 Αυγούστου, ότι κατέστρεψαν πλοίο που σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον ανατολικό Ειρηνικό, αφού άνδρες τους απομάκρυναν πρώτα τους επιβαίνοντες.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε η συμμορία Λος Τσονέρος, από τις ισχυρότερες στον Ισημερινό. Οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το πλεούμενο παραδόθηκαν στις αρχές του Ισημερινού, διευκρίνισε η SOUTHCOM μέσω της πλατφόρμας X.

Βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που παρατίθεται, απεικονίζει μεγάλη έκρηξη η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλεούμενο:

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινού, πάντα σύμφωνα με τη SOUTHCOM.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτού του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025, που ο αμερικανικός στρατός δεν βομβάρδισε το σκάφος και δεν σκότωσε τους επιβαίνοντες. Η επιχείρηση αναχαίτισης και καταστροφής του σκάφους «κόβει κρίσιμης σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού των διακινητών ναρκωτικών», πάντα κατά τον αμερικανικό στρατό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν σκοτωθεί συνολικά πάνω από διακόσιοι άνθρωποι, «ναρκοτρομοκράτες», σύμφωνα με την ορολογία της SOUTHCOM. Η εκστρατεία έχει σκοπό, κατά την Ουάσιγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ουσιών προς την αγορά των ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Ωστόσο η Κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και dpa