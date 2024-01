Σοκ προκαλεί το βίντεο το οποίο είδε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, το φως της δημοσιότητας, που φαίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει στις ράγες του μετρό έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο τσακωνόταν, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό της SEPTA, στο University City στην πολιτεία του Μιζούρι των ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης. Ειδικότερα, η τραγωδία έλαβε χώρα στην αποβάθρα της γραμμής Market-Frankford στην 34η και Market Street γύρω στις 16:30, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο βίντεο οι δύο άνδρες φαίνεται να διαφωνούν, να τσακώνονται μεταξύ τους, πριν ξαφνικά ο ένας από αυτούς αρχίσει τις γροθιές και ρίξει τον άλλο άνδρα στις ράγες. Ο συρμός πέρασε μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και τον πάτησε.

«Φαίνεται ότι ήταν κάποιου είδους σωματική διαμάχη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς προηγήθηκε για να ξεκινήσει αυτό, αλλά προς το παρόν διερευνάται», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, Kpana Massaquoi.

Το άλλο άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***

**Video may be disturbing **

Philadelphia

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024