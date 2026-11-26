Το Σαββατοκύριακο φωτογραφιζόταν χαμογελαστός, κρατώντας μια τεράστια επιταγή ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε υπό κράτηση, αντιμέτωπος με απέλαση. Ο Αριέλ Αντόνιο Βελάσκες-Μοράλες, μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, συνελήφθη από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, ICE, μετά τη νίκη του σε παιχνίδι ξυστού στη Μασαχουσέτη.

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην ανατολική Βοστώνη, στην ίδια συνοικία όπου είχε αγοράσει τον τυχερό λαχνό από τοπικό κατάστημα, πληρώνοντας μόλις 10 δολάρια.

Την είδηση συνόδευσε ένα ειρωνικό σχόλιο του αναπληρωτή διευθυντή δημοσίων σχέσεων της ICE, Μάικα Μποκ: «Φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε».

Η φωτογραφία του νικητή είχε δημοσιευθεί το προηγούμενο Σάββατο από την υπηρεσία λαχείων της Μασαχουσέτης και είχε συγκεντρώσει συγχαρητήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης τού ευχόταν να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάθε του όνειρο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η δημοσιότητα γύρω από τα κέρδη του συνέβαλε στον εντοπισμό του. Η ICE δεν απάντησε σε ερωτήματα του για το τι οδήγησε στη σύλληψη, ούτε για το πού κρατείται.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο Βελάσκες-Μοράλες εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2013, μέσω της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε στο Τέξας. Οι συνοριοφύλακες τού επέδωσαν κλήση να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή μεταναστευτικών υποθέσεων και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, έχοντας λάβει κατάλογο φορέων που παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια.

Η ICE αναφέρει ότι τον Απρίλιο του 2014 εκδόθηκε απόφαση απέλασής του, αλλά εκείνος παρέμεινε στη χώρα. Όπως ανακοίνωσε, θα κρατείται μέχρι την απομάκρυνσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπηρεσία επανήλθε την Τετάρτη με ανάρτηση στο Χ, στην οποία παρουσίαζε τη σύλληψη ως επιτυχία της δικής της «λοταρίας», γράφοντας ότι οι «νομοταγείς πολίτες της Νέας Αγγλίας είναι πάντα οι νικητές», σύμφωνα με τον Independent.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται εν μέσω των εντατικών επιχειρήσεων συλλήψεων και απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η ICE ανακοίνωσε περισσότερες από 491.000 συλλήψεις και 483.000 απελάσεις για το οικονομικό έτος 2026, χαρακτηρίζοντας τους αριθμούς αυτούς ρεκόρ για την υπηρεσία.

Για τον Βελάσκες-Μοράλες, η μεγάλη νίκη είχε έρθει στην πρώτη του δοκιμή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε αγοράσει έναν λαχνό «$2,000,000 50X Cashword», στον οποίο οι παίκτες ξύνουν επιφάνειες που θυμίζουν σταυρόλεξο και προσπαθούν να σχηματίσουν λέξεις. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, συμπλήρωσε 11 λέξεις, εξασφαλίζοντας το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο ίδιος επέλεξε την εφάπαξ καταβολή, που αντιστοιχεί σε 650.000 δολάρια προ φόρων. Η τύχη των χρημάτων του μετά τη σύλληψη και ενόψει της απέλασής του παραμένει αδιευκρίνιστη.