Οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων για το εμπόριο από τις ΗΠΑ και την Κίνα, με στόχο να αποφευχθεί κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, ολοκληρώθηκαν, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο ανώτατος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

