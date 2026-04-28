Σε αυστηρή προειδοποίηση προς διεθνείς επιχειρήσεις προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τονίζοντας ότι όσες παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης που αποκάλεσε «Οικονομική Οργή».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως καλούνται να διασφαλίσουν ότι επιχειρήσεις εντός της δικαιοδοσίας τους δεν θα εξυπηρετούν ιρανικά αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ο ανεφοδιασμός καυσίμων, η τροφοδοσία, τα τέλη προσγείωσης και η τεχνική συντήρηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα ασκήσει «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν θα διστάσει να στραφεί και κατά τρίτων χωρών ή εταιρειών που διευκολύνουν ή συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες.

Ήδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει τις μονομερείς κυρώσεις τους, συμπεριλαμβάνοντας ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Κίνα, καθώς και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που διαθέτουν δεξαμενόπλοια, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσινγκτον μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

