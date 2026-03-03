Σύμφωνα με τους New York Times, oι ΗΠΑ κλείνουν τις Πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, προειδοποίησε για επικείμενη επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

«Υπάρχει απειλή επικείμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πάνω από τη Νταχράν. Μην έρχεστε στο Προξενείο των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σχετική ανακοίνωση:

Συναγερμός Ασφαλείας: Απειλή Επικείμενων Επιθέσεων με Πυραύλους / UAV πάνω από την Νταχράν***

**Υπάρχει απειλή επικείμενων επιθέσεων με πυραύλους και UAV πάνω από την Νταχράν. Μην έρχεστε στο Προξενείο των ΗΠΑ.**

Προστατευτείτε αμέσως στην κατοικία σας στον χαμηλότερο διαθέσιμο όροφο, και μακριά από παράθυρα. Μην βγαίνετε έξω. Το Προξενείο των ΗΠΑ στην Νταχράν προτρέπει τους πολίτες των ΗΠΑ στην Νταχράν να καταφύγουν στις εγκαταστάσεις τους, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας σε περίπτωση επίθεσης, και να παραμείνουν σε εγρήγορση σε περίπτωση περαιτέρω μελλοντικών επιθέσεων. Το προσωπικό του Προξενείου των ΗΠΑ έχει καταφύγει στις εγκαταστάσεις του.

Ενέργειες που πρέπει να ληφθούν:

• Εάν ακούσετε μια δυνατή έκρηξη ή εάν ενεργοποιηθούν οι σειρήνες, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο.

• Εάν βρίσκεστε σε σπίτι ή κτήριο, πηγαίνετε στο χαμηλότερο επίπεδο της κατασκευής με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα. Κλείστε τυχόν πόρτες και καθίστε κοντά σε έναν εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή ανοίγματα.

• Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε μια ανθεκτική κατασκευή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ξαπλώστε και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

• Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή το drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που πέφτουν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο.

• Μετά την επίθεση, μείνετε μακριά από τυχόν συντρίμμια και παρακολουθείτε τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία για επίσημες οδηγίες.