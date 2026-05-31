Σε μια κίνηση με τεράστιο γεωπολιτικό συμβολισμό και υψηλό παρασκήνιο, ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ που επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική πραγματοποίησε μια σπάνια, τετ α τετ συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους του κουβανικού στρατού.

Η συζήτηση έλαβε χώρα στην περίμετρο της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Ο Αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM), συζήτησε θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας με την κουβανική αντιπροσωπεία. Στην αντίπερα όχθη βρισκόταν ο Κουβανός στρατηγός Ρομπέρτο Λέγκρα Σοτολόνγκο, πρώτος αναπληρωτής υπουργός του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της χώρας, όπως γνωστοποίησε η αμερικανική πλευρά με επίσημη ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Ντόνοβαν ηγήθηκε παράλληλα μιας λεπτομερούς αξιολόγησης για την περιμετρική ασφάλεια του στρατιωτικού θύλακα, εξετάζοντας ζητήματα προστασίας των δυνάμεων, την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους, καθώς και το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας της βάσης.

Γιατί η συνάντηση στο Γκουαντάναμο πυροδοτεί σενάρια για το μέλλον στις σχέσεις ΗΠΑ Κούβας

Η συγκεκριμένη επαφή αποτελεί την πρώτη στην πρόσφατη ιστορία που πραγματοποιείται από εν ενεργεία αρχηγό της Νότιας Διοίκησης επί κουβανικού εδάφους. Έρχεται δε σε μια χρονική συγκυρία όπου η Αβάνα εκφράζει έντονες και αυξανόμενες ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας επικείμενης αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στο κομμουνιστικό νησί.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Κούβας επιβεβαίωσαν το γεγονός μέσω ανακοίνωσης στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση έγινε κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, ενώ στάθηκαν στην απόφαση να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας:

«Και οι δύο αντιπροσωπείες αξιολογούν θετικά τη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια γύρω από τη διαχωριστική περίμετρο του στρατιωτικού θύλακα. Συμφωνήθηκε να διατηρηθεί η σταθερή επικοινωνία μεταξύ των δύο στρατιωτικών διοικήσεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τετ α τετ των στρατηγών ακολουθεί μια άλλη εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση: την μυστική επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα τον Μάιο ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan personally inspected all aspects of Naval Station Guantanamo Bay’s security posture, leading a comprehensive perimeter security assessment and discussing force protection, operational readiness, and measures to ensure the safety and… pic.twitter.com/8NahSyZs3W — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Στο «Στόχαστρο» της Εξωτερικής Πολιτικής του Τραμπ

Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ Κούβας δεν είναι νέα, καθώς οι δύο χώρες παραμένουν παραδοσιακοί ανταγωνιστές στο Δυτικό Ημισφαίριο από την εποχή της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τοποθετήσει την Κούβα στην κορυφή των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής για τη δεύτερη θητεία του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει σαφείς αιχμές ότι το νησί θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ αντλεί τεράστια πολιτική στήριξη από τους σκληροπυρηνικούς Κουβανοαμερικανούς ψηφοφόρους της Φλόριντα, οι οποίοι πιέζουν εδώ και δεκαετίες για μια βίαιη αλλαγή καθεστώτος με αμερικανική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει σταθερά τα χτυπήματά του:

Δικαστική Δίωξη Καθεστώτος: Στις 20 Μαΐου, η δικαιοσύνη των ΗΠΑ απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο για τέσσερις ανθρωποκτονίες, σχετικά με την κατάρριψη πολιτικών αεροσκαφών το 1996, τα οποία ανήκαν σε εξόριστους Κουβανούς με έδρα το Μαϊάμι.

Οικονομικός Στραγγαλισμός: Έχει επιβληθεί ένας de facto αποκλεισμός καυσίμων στο νησί, μέσω της απειλής επιβολής βαριών δασμών σε όποιες τρίτες χώρες τολμούν να προμηθεύσουν την Κούβα με πετρέλαιο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πρωτοφανείς, αλυσιδωτές διακοπές ρεύματος, γονατίζοντας την ήδη καταρρέουσα κουβανική οικονομία.

Το Δόγμα Ρούμπιο και το Μοντέλο της Βενεζουέλας

Η νέα, σαρωτική στρατηγική της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική έγινε σαφής με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στις 3 Ιανουαρίου. Τότε, ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού πραγματοποίησαν μια τολμηρή επιδρομή στο Καράκας, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη προκειμένου να δικαστεί για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο Μαδούρο, στενός σύμμαχος της Αβάνας, δήλωσε αθώος, όμως το μήνυμα προς την περιοχή εστάλη.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πολιτική έχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών και ισχυρός διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, χαρακτηρίζει ανοιχτά την Κούβα ως ένα «αποτυχημένο κράτος» (failed state) που βρίσκεται μόλις 145 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Φλόριντα, αποτελώντας άμεση απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η απάντηση της Κούβας ήταν άμεση και σε δραματικούς τόνους. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, προειδοποίησε δημόσια ότι οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικής εισβολής από την πλευρά των ΗΠΑ θα μετατραπεί σε ένα πρωτοφανές «λουτρό αιματοχυσίας», που θα κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες Κουβανούς αλλά και Αμερικανούς στρατιώτες.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς αναλυτές εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι η συνεχιζόμενη ακραία αστάθεια και η οικονομική ασφυξία στο νησί ενδέχεται να πυροδοτήσουν μια ανεξέλεγκτη μεταναστευτική κρίση, με χιλιάδες πρόσφυγες να προσπαθούν να προσεγγίσουν τις αμερικανικές ακτές.