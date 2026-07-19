Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση ξέσπασαν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο ανθρώπων από πυρά πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Τα δύο περιστατικά, που σημειώθηκαν στο Χιούστον του Τέξας και στο Μπίντφορντ του Μέιν, έχουν θέσει υπό αυστηρή κριτική τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης για μαζικές απελάσεις.

Η δολοφονία των δύο ανδρών

Το πρώτο περιστατικό αφορά τον 52χρονο Λορέντσο Σαλγάδο Αραούχο, Μεξικανό υπήκοο που ζούσε στις ΗΠΑ επί 35 χρόνια και ήταν πατέρας τριών παιδιών με αμερικανική υπηκοότητα. Ο Αραούχο τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό πράκτορα μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου του, ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο 26χρονος Κολομβιανός Χοάν Σεμπαστιάν Ντουράν Γκερέρο έχασε επίσης τη ζωή του από πυρά πρακτόρων στη γειτονιά του στο Μέιν, την ώρα που βρισκόταν κοντά στην τρίχρονη κόρη του. Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, κανένα από τα δύο θύματα δεν αποτελούσε τον αρχικό στόχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Οι επίσημες τοποθετήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που απέδωσαν την ευθύνη στα θύματα κάνοντας λόγο για απειλή της δημόσιας ασφάλειας, αμφισβητούνται έντονα από οπτικό υλικό αυτόπτων μαρτύρων.

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι πράκτορες δεν έφεραν κάμερες σώματος, παρά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες, εντείνει την καχυποψία των τοπικών κοινοτήτων.

Οι θάνατοι αυτοί έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών, καθώς καταγράφονται συνολικά 30 περιπτώσεις χρήσης όπλων από την ICE και 22 θάνατοι ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση της ICE κατά τη διάρκεια του έτους.

Μαζικές κινητοποιήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες πολίτες και ακτιβιστές έχουν προχωρήσει σε μαζικές κινητοποιήσεις, ζητώντας την απομάκρυνση της ICE από τις πόλεις τους, τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και την ενημέρωση των μεταναστών για τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η ένταση αποδίδεται στη σημαντική ενίσχυση της μεταναστευτικής καταστολής με κονδύλια δισεκατομμυρίων δολαρίων και μαζικές προσλήψεις πρακτόρων, οι οποίες, σύμφωνα με επικριτές, γίνονται χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο προσόντων. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, οι σαρωτικές επιχειρήσεις σε χώρους εργασίας και γειτονιές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε όλη τη χώρα.