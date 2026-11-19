Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Τετάρτη κυρώσεις σε βάρος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, για να στοχεύσουν τη χρηματοδότηση του φιλοϊρανικού κινήματος και να κλιμακώσουν την πίεση επί της Τεχεράνης.

“Οι απόπειρες του ιρανικού καθεστώτος να υπονομεύσουν την κυριαρχία του Λιβάνου μέσω πληρεξουσίων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ δεν θα γίνουν ανεκτές”, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοινώνοντας τις κυρώσεις.

Οι κυρώσεις “αναδεικνύουν το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να παρουσιάζεται ως προμηθευτής ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ ενισχύουν την πίεση στα παράνομα δίκτυα χρηματοδότησης της οργάνωσης”, πρόσθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η ένωση Wa Ta’awanu παρουσιάζεται ως μια φιλανθρωπική και ανθρωπιστική οργάνωση που προσφέρει τρόφιμα, στέγη και ιατρική βοήθεια στις ευάλωτες κοινότητες, κυρίως σε περιοχές που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την ένωση Wa Ta’awanu ότι ισχυρίζεται πως προσφέρει έκτακτη βοήθεια στον νότιο Λίβανο μεταφέροντας ταυτόχρονα μέλη της Χεζμπολάχ και αποθηκεύοντας όπλα της οργάνωσης.

Την Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε βάρος μελών ενός “δικτύου λαθρεμπορίου χρυσού και παράνομης διακίνησης χρημάτων” που έχει τη βάση του στον Λίβανο και στην Τουρκία, και το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, φέρεται να διευθύνεται από τη Χεζμπολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2023, αλλά αρνείται να πειθαρχήσει στο σχέδιο που έχουν υιοθετήσει οι αρχές του Λιβάνου υπό διεθνείς πιέσεις, κυρίως αμερικανικές, για τον αφοπλισμό της.