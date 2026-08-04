Εντείνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κυβερνοεπιθέσεις που έχουν ως στόχο τους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αναφορές του ABC News, τα περιστατικά έχουν ήδη αγγίξει τουλάχιστον 12 πολιτείες. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ευρείες δυσλειτουργίες στην υδροδότηση ή στην επεξεργασία των λυμάτων.

Η πολιτεία της Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τοπικοί φορείς γνωστοποίησαν ότι πάνω από 30 δημόσιες μονάδες ύδρευσης δέχθηκαν «συντονισμένη επίθεση» στον κυβερνοχώρο.

Λίγο αργότερα, το FBI εξέδωσε σχετική προειδοποίηση, επιβεβαιώνοντας περιστατικά σε επτά πολιτείες και επισημαίνοντας ότι ορισμένες από αυτές τις εισβολές προκάλεσαν λειτουργικά προβλήματα στα τοπικά δίκτυα.

Possible cyber intrusions targeting water and wastewater utilities have now been reported in at least a dozen states, multiple sources told ABC News. Read more: https://t.co/PTCvikne5v pic.twitter.com/z5in23RYwn — ABC News (@ABC) August 4, 2026

Στο «μικροσκόπιο» ο ρόλος της Τεχεράνης

Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν στις επιθέσεις της Μινεσότα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη απόδοση ευθυνών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί αναλυτές δήλωσαν στο BBC πως θεωρείται πιθανό η εντολή για τις επιθέσεις να προήλθε από την Τεχεράνη. Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να μπλοκάρουν τους χειριστές των δικτύων, αλλάζοντας τους κωδικούς προσβάσεων ή απενεργοποιώντας τα συστήματα ειδοποίησης.

Οδηγίες του FBI για την προστασία των Δικτύων

Απέναντι σε αυτή την αύξηση των απειλών, το FBI συνιστά στους υπεύθυνους των υποδομών να προχωρήσουν σε άμεση αποσύνδεση των κρίσιμων συστημάτων από το διαδίκτυο όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη χρήσης φυσικών διακοπτών και την ετοιμότητα των χειριστών για άμεση μετάβαση σε χειροκίνητη λειτουργία, εφόσον παραβιαστούν τα αυτοματοποιημένα λογισμικά.