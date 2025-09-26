Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια ομάδα μασκοφόρων ληστών, μερικοί από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, εισέβαλαν μαζικά σε ένα κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο κάνοντας μια… χαοτική ληστεία, από αυτές που βλέπουμε μόνο σε ταινίες δράσης.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ραμόνι 20 μασκοφόροι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Hellers Jewelry το απόγευμα της Δευτέρας 22/9, και άρχισαν να σπάνε τις βιτρίνες για να κλέψουν τα κοσμήματα που υπήρχαν μέσα.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και από drone έξω από το κατάστημα που δημοσίευσε η αστυνομία, δείχνει τουλάχιστον δύο άτομα με πιστόλια να εισέρχονται πρώτα στο κατάστημα, με τα όπλα τους τραβηγμένα, ενώ αμέσως μετά τουλάχιστον 15 άτομα τους ακολουθεί.

Μερικοί από αυτούς, πήγαν κατευθείαν στις προθήκες με σφυριά και λοστούς και ορειβατικές αξίνες, σπάζοντας τις βιτρίνες μέχρι να καταφέρουν να τις ανοίξουν.

Άλλοι περίμεναν δίπλα τους με άδειες τσάντες αρχίζοντας να βάζουν μέσα σε αυτές τα κοσμήματα, ενώ υπήρχα και κάποιοι από αυτούς που φαινόταν σαν να μην ξέρουν πού να πάνε, γυρίζοντας από τη μια μεριά στην άλλη, ενώ οι σύντροφοί τους έσπευδαν σε διαφορετικές βιτρίνες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ύποπτοι διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος με αυτοκίνητα που τους περίμεναν στο χώρο στάθμευσης, όπως βλέπουμε και στο βίντεο.

Περιπολικά της αστυνομίας προσπάθησαν να καταδιώξουν τα αυτοκίνητα, αλλά «διέκοψαν την καταδίωξη λόγω του κινδύνου για το κοινό, επειδή οι ληστές έφυγαν με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 160 χιλιόμετρα μέσα στους δρόμους της πόλης, αλλά κι επειδή δεν υπήρχε ελικόπτερο της αστυνομίας ώστε να καθοδηγεί τις επίγειες δυνάμεις για τη διαδρομή των ληστών.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τα αυτοκίνητα μέσω της κομητείας Contra Costa στην κοντινή κομητεία Alameda.

«Αρκετοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί σε δύο τοποθεσίες στο Όκλαντ και σε μια δεύτερη τοποθεσία στο Δουβλίνο», ανέφερε η αστυνομία.

Οι τοπικοί επιχειρηματίες και τα μέλη της κοινότητας οργάνωσαν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 25/9 το πρωί, προκειμένου να απαιτήσουν να ληφθούν περισσότερα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη τέτοιων κλοπών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NBC Bay Area.