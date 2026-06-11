Λήξη συναγερμού στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ, μετά από μια ώρα κινητοποίησης των αρμόδιων Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ήταν «false alarm», καθώς οι ομάδες ειδικών που έκαναν τις απαραίτητες μετρήσεις δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία.

Νωρίτερα, οι περισσότεροι όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου των ΗΠΑ αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», όπως δήλωσαν τρεις καλά ενημερωμένες πηγές και η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στο CNN.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι τα συστήματα στο εσωτερικό του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων, μέχρι να προσδιορίσουμε τη σοβαρότητά του».

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της εντολής για παραμονή σε ασφαλές σημείο (shelter-in-place) για την επηρεαζόμενη περιοχή», δήλωσε ο Παρνέλ.

Στη συνέχεια, προσέθεσε ότι «οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών βρίσκονται επί τόπου και είναι έτοιμες να βοηθήσουν όσους βρίσκονται εντός κτηρίου».

Σημειώνεται πως η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας της Δύναμης του Πενταγώνου (Pentagon Force Protection Agency) ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, Λοχαγό Τζέιμι Τζιλ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία & EMS του Άρλινγκτον αναφέρεται ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον επιχείρησε στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».

Πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα

Μήνυμα που εστάλη από την ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου ανέφερε ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα» και απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι.

«Αυτοί οι πρόσθετοι έλεγχοι θα μπορούσαν να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Οι ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται επί τόπου και είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Ενδέχεται να παρατηρήσετε προσωπικό αντιμετώπισης από πολλαπλές υπηρεσίες και τη λήψη προληπτικών μέτρων στην κεντρική εσωτερική αυλή. Παρακαλούμε να μην παρερμηνεύσετε αυτές τις δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και ο συναγερμός έληξε.