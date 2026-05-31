Ο αριθμός των νεκρών από το βιομηχανικό δυστύχημα που συνέβη στην πόλη Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, αυξήθηκε σε 11, αφού διασώστες ανέκτησαν τις σορούς και των εννέα ανθρώπων που αγνοούνταν, ανακοίνωσαν χθες οι αμερικανικές αρχές.

«Ανασύραμε τον ένατο και τελευταίο εργαζόμενο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος σε αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Μπραντ Χάνιγκ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λόνγκβιου σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν τα θύματα του εργοστασίου. Πρόκειται για τον 52χρονο Γκίλμπερτ Μπερνάλ, τον 29χρονο Τάιλερ Κόβινγκτον, τον 27χρονο Μπραντ Κόβινγκτον, τον 54χρονο Ντέιλ Μίλερ, τον 35χρονο Τζάρετ Άμμονς, τον 38χρονο Μπρέιντον Φίνκας, τον 35χρονο Τζάρετ Άμμονς, τον 26χρονο Κλίντον Ντόραν, τον 51χρονο Τζον Φόρσμπεργκ, τον 58χρονο Νόρμαν Μπάρλοου και τον Ντίλον Μίλερ.

Διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα άλλοι αγνοούνταν.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας νωρίς το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο της Nippon Dynawave Packaging Co. όταν έσπασε μια δεξαμενή χωρητικότητας 900.000 γαλονιών (3,4 εκατομμυρίων λίτρων) που περιείχε μεγάλη ποσότητα «λευκού υγρού», μιας εξαιρετικά καυστικής χημικής ουσίας.