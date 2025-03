Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο στην αμερικανική πολιτεία Λουιζιάνα εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης με την πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο που ως τώρα χρησιμοποιούσε μόνο η γειτονική Αλαμπάμα και ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν πως προσιδιάζει με μορφή «βασανιστηρίου».

Η εκτέλεση του Τζέσι Χόφμαν, 46 ετών, που είχε κριθεί ένοχος για την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο της Μέρι Έλιοτ το 1996, είναι η πρώτη που έγινε στη Λουιζιάνα έπειτα από διάλειμμα 15 ετών.

