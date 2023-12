Ένας άνδρας που πίστευε ότι η μητέρα του τον δηλητηρίαζε είναι ύποπτος για την δολοφονία της μέσα στο σπίτι της στο Bay Ridge στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Γείτονας του θύματος, άκουσε καυγάδες στον επάνω όροφο γύρω στις 19:30 και στη συνέχεια είδε τον 30χρονο γιο της γυναίκας να βγαίνει από το σπίτι της. Στη συνέχεια ανέβηκε και ανακάλυψε την άτυχη 52χρονη γυναίκα να φέρει τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό στο υπνοδωμάτιό της, μέσα σε λουτρό αίματος. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

#Breakingnews

Bay Ridge Brooklyn, NY.

I was told my sources that an argument took space between a mother and a son , allegedly, the son stabbed his mother. The mother is deceased. NYPD officers have closed off the house .

