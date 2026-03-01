Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκατέσσερις τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Όστιν, στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ που συχνάζουν φοιτητές. Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο σε λιγότερο από ένα λεπτό και σκότωσε τον ύποπτο που έστρεψε το όπλο του εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί σκότωσαν τον ύποπτο σε ανταλλαγή πυροβολισμών

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή το πρωί.

🚨 Three Killed, 14 Injured in Shooting at Austin Bar; Suspect Fatally Shot by Police Authorities in Austin, Texas say three people were killed and 14 others injured after a gunman opened fire early Sunday at Buford’s, a popular bar in the city’s entertainment district. Police… pic.twitter.com/xlclHpoOmK — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης της επίθεσης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι, πριν χάσει τη ζωή του, από τα πυρά των αστυνομικών.

Όπως αναφέρεται στον Guardian, η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη προς το παρόν.

Με πληροφορίες από Guardian, Βreaking911