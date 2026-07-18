Σε ένα παράσιτο που εντοπίστηκε σε μαρούλι της αλυσίδας γρήγορου φαγητού Taco Bell αποδίδουν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) την εν εξελίξει επιδημία εντερικής λοίμωξης στη χώρα.

Όπως προέκυψε από την ομοσπονδιακή έρευνα που διεξήγαγε η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η μόλυνση που ευθύνεται για τις γαστρεντερικές διαταραχές πηγάζει από έναν προμηθευτή μαρουλιού από το Μεξικό. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του CDC, τα καταστήματα της Taco Bell χρησιμοποίησαν τα προϊόντα του εν λόγω προμηθευτή σε πέντε αμερικανικές πολιτείες.

Κρούσματα και συμπτώματα

Βάσει της ίδιας ενημέρωσης, περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με κυκλοσπορίαση σε πέντε πολιτείες: Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

Η συγκεκριμένη νόσος προκαλεί, μεταξύ άλλων, «εκρηκτική διάρροια». Μέχρι στιγμής, το παράσιτο έχει οδηγήσει σε 94 νοσηλείες, με την υγειονομική αρχή να υπογραμμίζει ότι το σύνολο των κρουσμάτων που καταμετρήθηκαν συνδέονται άμεσα με την αγορά μολυσμένου μαρουλιού από τα Taco Bell.

Η απάντηση της εταιρείας

Από την πλευρά της, η αλυσίδα ταχυφαγείων προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, αναφέροντας: «Το συγκεκριμένο συστατικό που προήλθε από τον προμηθευτή μας αποσύρεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας σε εθνικό επίπεδο και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών σε ορισμένες πολιτείες».

Συμπληρωματικά, η Taco Bell τόνισε: «Θεωρούμε πως η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των Αρχών και είμαστε υπερήφανοι που ενεργούμε πάντα ταχέως και προληπτικά για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας».

Χαρακτηριστικά της νόσου και η περίπτωση του Μίσιγκαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν η κυκλοσπορίαση μείνει χωρίς θεραπευτική αγωγή, μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα προκαλώντας αφυδάτωση στον ασθενή, αν και σε γενικές γραμμές δεν θεωρείται θανατηφόρα.

Φέτος, η πολιτεία του Μίσιγκαν (στα βόρεια) έχει δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα από το συγκεκριμένο παράσιτο, με τις τοπικές αρχές να έχουν ήδη καταγράψει περισσότερα από 5.000 κρούσματα.