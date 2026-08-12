Μια πρωτοφανή και άκρως επικίνδυνη εμπειρία έζησε ένας μαθητής-ποδοσφαιριστής στο Λύκειο Μομέλ του Αρκάνσας, όταν συνειδητοποίησε ότι προπονούνταν επί σχεδόν μία ώρα φορώντας ένα κράνος μέσα στο οποίο είχε τρυπώσει ένα δηλητηριώδες φίδι.

Το ερπετό, μήκους 60 εκατοστών, ήταν κρυμμένο πίσω από την εσωτερική επένδυση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και της υπηρεσίας προστασίας ζώων.

Επιχείρηση απομάκρυνσης με… νερό από την αστυνομία

Η απομάκρυνση του ερπετού αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς το φίδι παρέμενε σφηνωμένο στο εσωτερικό του κράνους και αρνείτο να βγει, γεγονός που επέβαλε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Προκειμένου να το εξαναγκάσουν να βγει χωρίς να το τραυματίσουν, οι αστυνομικοί έριξαν νερό στο εσωτερικό του κράνους. Η τακτική απέδωσε, το φίδι απομακρύνθηκε και τοποθετήθηκε με ασφάλεια σε μια ειδική σακούλα.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα ειδικοί της υπηρεσίας προστασίας ζώων, οι οποίοι ταυτοποίησαν το ερπετό ως μοκασίνο, ένα από τα πιο επικίνδυνα και δηλητηριώδη είδη οχιάς που απαντώνται στην πολιτεία του Αρκάνσας.

Το φίδι απομακρύνθηκε από τον σχολικό χώρο και αφέθηκε ελεύθερο σε δασώδη περιοχή.

«Έπρεπε να είσαι εκεί για να το πιστέψεις»

Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ζώων, Κρις Ντέιβις, χαρακτήρισε το περιστατικό εντελώς «εξωπραγματικό», τονίζοντας ότι ο μαθητής στάθηκε εξαιρετικά τυχερός που δεν δέχθηκε κάποιο μοιραίο δάγκωμα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

«Ήταν εξωπραγματικό. Έπρεπε να είσαι εκεί και να βγάλεις φωτογραφίες για να καταλάβεις ότι ήταν αληθινό», δήλωσε ο Ντέιβις.

Παρά την ανακάλυψη και την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο νεαρός αθλητής διατήρησε την ψυχραιμία του.

Αφού βεβαιώθηκε ότι το φίδι απομακρύνθηκε, ζήτησε ένα άλλο κράνος και επέστρεψε κανονικά στο γήπεδο για να συνεχίσει την προπόνησή του.