Την ώρα που στην Ουάσιγκτον θα παρελαύνουν τα τανκς, στις 50 αμερικανικές πολιτείες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται κατά του Τραμπ με βασικό σύνθημα «No Kings»: Δεν υπάρχουν βασιλιάδες.

Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται υπερθέαμα – 6.700 στρατιώτες, 150 οχήματα, ανάμεσά τους 50 άρματα μάχης Abrams, 50 αεροσκάφη, 34 άλογα, δύο μουλάρια και ένας σκύλος θα παρελάσουν στους δρόμους της Αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ο Τραμπ λέει ότι το κάνει για να τιμήσει τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού, ωστόσο η φιέστα συμπίπτει με τα 79α γενέθλιά του την ερχόμενη Δευτέρα (16.06.2025).

Οι επικριτές του τον κατηγορούν για μεγαλομανία ενώ κάνουν παραλληλισμούς με τις στρατιωτικές παρελάσεις σε αυταρχικά καθεστώτα.

