Σοβαρή αναστάτωση επικράτησε τη Δευτέρα (16/11) στον τραπεζικό κλάδο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς χιλιάδες καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις ψηφιακές τους συναλλαγές. Οι πελάτες μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να ενημερωθούν για το υπόλοιπό τους ή να διεκπεραιώσουν πληρωμές και εμβάσματα.

Οι τεχνικές ανωμαλίες δεν περιορίστηκαν σε ένα μόνο ίδρυμα, αλλά επηρέασαν ένα ευρύ φάσμα τραπεζών και εφαρμογών ψηφιακών πληρωμών, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση των αναφορών στην πλατφόρμα παρακολούθησης βλαβών Downdetector. Εκτός από την Chase και την Bank of America, προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις U.S. Bank, Wells Fargo, JPMorgan, καθώς και στην πλατφόρμα μεταφοράς χρημάτων Zelle. Μέχρι αυτή την ώρα, τα αίτια που προκάλεσαν το ψηφιακό «βραχυκύκλωμα» δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Βροχή» οι αναφορές χρηστών από το πρωί

Τα πρώτα σημάδια της δυσλειτουργίας έκαναν την εμφάνισή τους τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, με τους χρήστες να διαμαρτύρονται μαζικά για αδυναμία σύνδεσης στις τραπεζικές εφαρμογές και τις ιστοσελίδες.

Όσο περνούσε η ώρα, ο όγκος των καταγγελιών στο Downdetector διογκωνόταν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μόνο για την Chase οι αναφορές ξεπέρασαν σε ορισμένες φάσεις τις 6.000. Τα παράπονα εστιάζονταν κυρίως στην αδυναμία εισόδου στο σύστημα (login), στην απουσία εικόνας για τις κινήσεις των λογαριασμών και στο «πάγωμα» των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η αντίδραση της Chase και η εικόνα στις υπόλοιπες τράπεζες

Από την πλευρά της, η Chase παραδέχθηκε επίσημα την ύπαρξη τεχνικού ζητήματος στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, διαβεβαιώνοντας το κοινό της ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του online banking.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Chase αποτελεί τον βραχίονα λιανικής και εμπορικής τραπεζικής του κολοσσού JPMorgan Chase –του μεγαλύτερου τραπεζικού ιδρύματος στις ΗΠΑ– εξυπηρετώντας εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός τεράστιου δικτύου καταστημάτων, ΑΤΜ, καρτών και δανείων. Παρά την επιβεβαίωση της βλάβης, το ακριβές εύρος των χρηστών που επηρεάστηκαν παραμένει αδιευκρίνιστο.

Παράλληλες δυσλειτουργίες και στο Microsoft Outlook

Την ίδια χρονική στιγμή, τεχνικά προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους και σε έναν ακόμη κρίσιμο ψηφιακό τομέα, αυτόν της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Χιλιάδες χρήστες του Microsoft Outlook ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης στα γραμματοκιβώτιά τους και καθυστερήσεις ή πλήρη διακοπή στη λήψη μηνυμάτων, με τις σχετικές αναφορές στο Downdetector να ξεπερνούν τις 5.000.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας (12-13 Νοεμβρίου) που έπληξε βασικά εργαλεία της Microsoft, όπως το Outlook, το Teams και το Copilot. Η εταιρεία είχε αποδώσει εκείνη τη βλάβη σε τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια αναβάθμισης των δικτυακών της υποδομών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα της Microsoft και την αναστάτωση στις αμερικανικές τράπεζες.

Αναζητούνται τα αίτια της διακοπής

Η ταυτόχρονη κατάρρευση υπηρεσιών σε τόσους πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκάλεσε εύλογο προβληματισμό, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα των καθημερινών συναλλαγών όταν παρουσιάζονται τεχνικά κωλύματα.

Δεδομένου ότι πλατφόρμες όπως το Downdetector αποτυπώνουν απλώς τον όγκο των δηλώσεων των χρηστών και όχι τη φύση του τεχνικού σφάλματος, η αγορά αναμένει επίσημες απαντήσεις από τις διοικήσεις των τραπεζών για το τι ακριβώς συνέβη και πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα.