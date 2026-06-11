Την πρόθεση της Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει δεσμευμένους ιρανικούς λογαριασμούς για να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί το Ιράν σε κράτη του Κόλπου, γνωστοποίησε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.

Σε σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», ο Σκοτ Μπέσεντ υπογράμμισε: «Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς».

Κυρώσεις στα Στενά του Ορμούζ από τις ΗΠΑ

Ο Μπέσεντ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της οικονομικής στρατηγικής των ΗΠΑ κατά του Ιράν, προχωρά συστηματικά στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων μπαίνουν πλέον και τα πλοία εκείνα που πληρώνουν διόδια στις Ιρανικές Αρχές για να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά από την έναρξη της πολεμικής σύρραξης.

Αναφερόμενος στον φορέα που ίδρυσε το Ιράν για την είσπραξη αυτών των ναυτιλιακών τελών, ο Αμερικανός Υπουργός ξεκαθάρισε: «Οποιαδήποτε τέλη καταβάλλονται στην Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου θα αντισταθμίζονται από κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας νέας έξαρσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Σκοτ Μπέσεντ κατέστησε σαφές ότι κύριος στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι η πλήρης οικονομική εξάντληση του ιρανικού καθεστώτος, ώστε να εξαναγκαστεί σε συνθηκολόγηση, συμπληρώνοντας με νόημα: «Κάθε επίθεση που εξαπολύει το Ιράν, το μόνο που θα κάνει, είναι να επιδεινώσει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζει».