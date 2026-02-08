Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εκθείασε την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ως έναν μεγάλο σύμμαχο, μετά τη μεγάλη νίκη του κυβερνητικού συνασπισμού της στις σημερινές (8/2) Εκλογές, επισημαίνοντας την αποδοχή της από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι μία μεγάλη σύμμαχος, με πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News και στην εκπομπή «Sunday Morning Futures».

«Και όταν η Ιαπωνία είναι ισχυρή, οι ΗΠΑ είναι ισχυρές στην Ασία», εξήγησε ο Μπέσεντ.