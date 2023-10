Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζει μεσίστια η αμερικανική σημαία στα ομοσπονδιακά κτίρια, την επομένη του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη «σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα των παράλογων πράξεων βίας που διαπράχθηκαν» στο Λιούιστον, στην πολιτεία Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το άτομο που βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικού ανθρωποκυνηγητού, έπειτα από τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Μέιν, ο Ρόμπερτ Καρντ, είναι ένας ειδικός στην προμήθεια πετρελαίου στη μονάδα εφέδρων του αμερικανικού στρατού για περισσότερες από δύο δεκαετίες και χωρίς προηγούμενη υπηρεσία στο εξωτερικό.

Ο Καρντ, λοχίας πρώτης κλάσης, κατατάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2002, ανέφερε ο στρατός.

Η πολιτειακή και η τοπική αστυνομία ταυτοποίησαν τον Καρντ, ο οποίος φέρεται να είχε εγκλειστεί σε δομή ψυχικής υγείας το καλοκαίρι, ως πρόσωπο ενδιαφέροντος για το χθεσινό συμβάν. Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες ενός άνδρα με μούσι που φορούσε καφέ φούτερ και τζιν σε μία από τις σκηνές των εγκλημάτων, κρατώντας κάτι που φαίνεται να είναι ένα ημιαυτόματο τουφέκι έτοιμο να πυροβολήσει.

Per a presidential proclamation, U.S. flags are ordered to half-staff Oct. 26-30, 2023, to honor the shooting victims in Lewiston, Maine. https://t.co/2VdLy3y9bb pic.twitter.com/wdMz66A8OD

— The American Legion (@AmericanLegion) October 26, 2023