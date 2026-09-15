Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά, μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου, στο κέντρο κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες», που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), διαπιστώνοντας πρακτική «άνευ προηγουμένου» στις ΗΠΑ.

Το κέντρο κράτησης μεταναστών, η ονομασία του οποίου συνδύαζε το όνομα του διαβόητου νησιού-φυλακής στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο και της τοπικής πανίδας, λειτούργησε στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά) για περίπου έναν χρόνο, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026.

Η υπηρεσία του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου έκανε απροειδοποίητη επίσκεψη εκεί την 21η Ιανουαρίου 2026.

Σε έκθεσή της, έκτασης περίπου 30 σελίδων, που φέρει ημερομηνία 11η Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι από τη 17η Ιουλίου 2025 ως τη 18η Ιανουαρίου 2026, 79 άνθρωποι εγκλείονταν σε μεταλλικά κελιά με «επιφάνεια περίπου 1,67 τετραγωνικού μέτρου» για χρονικά διαστήματα «από μερικά λεπτά ως σχεδόν δυο ώρες».

Η χρήση αυτών των μικροσκοπικών κελιών, για οποιονδήποτε λόγο, «δεν είχε προηγούμενο» στα κέντρα κράτησης που έχει ελέγξει η υπηρεσία, αναφέρει το κείμενο (σελ. 11).

Ο εγκλεισμός ανθρώπων σε τόσο μικρούς χώρους συνεπάγεται «μεγάλους κινδύνους» για την υγεία τους, υπογραμμίζεται (σελ. 14).

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους «δεν συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανονισμούς ως προς τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», επιμένει η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το προσωπικό του κέντρου χαρακτήρισε τα μικροσκοπικά κελιά χώρους «ηρεμίας», ώστε οι κρατούμενοι μπορούν να «περνούν κάποια ώρα μόνοι» και να «ησυχάζουν». Το προσωπικό διαβεβαίωσε ότι οι φύλακες «δεν κλείδωναν» τους εγκλείστους στα μικροσκοπικά κελιά — όμως υπήρχαν εγκατεστημένες κλειδαριές.

Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, από τον υπερπληθυσμό στα κελιά ως την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» λίγο καιρό αφού άνοιξε, το καλοκαίρι του 2025. Το κέντρο, σε υπόστεγα με λευκές στέγες, χωρίς παράθυρα, κατά τα φαινόμενα στήθηκε βιαστικά σε χώρο όπου λειτουργούσε άλλοτε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα έλη Έβεργκλεϊντς. «Έχουμε πολλούς φρουρούς, με μορφή αλιγατόρων», ήταν ένα από τα αστεία που έκανε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Μετανάστες είχαν καταγγείλει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο τις αποκρουστικές συνθήκες κράτησης.