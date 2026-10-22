Η 82χρονη Δημοκρατική γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Λουίζ Λούκας, συνελήφθη με την κατηγορία της διακίνησης κάνναβης, σε μια Πολιτεία όπου η ψυχαγωγική χρήση της παραμένει παράνομη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσαν τη σύλληψη επτά συνολικά ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δύο γιων και ενός εγγονού της.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η γερουσιαστής εκμεταλλεύτηκε τη θέση της για να πλουτίσει από το παράνομο εμπόριο και να αποφύγει τον έλεγχο, με τον Μπλανς να κάνει λόγο για «τη φερόμενη δράση μιας αξιωματούχου που έβαλε τα οικονομικά συμφέροντά της πάνω από τους ανθρώπους τους οποίους εξελέγη για να υπηρετεί».

Από την πλευρά της, η σφοδρή επικρίτρια του Ντόναλντ Τραμπ, της οποίας το γραφείο και το νόμιμο κατάστημα κάνναβης είχαν ερευνηθεί τον Μάιο, απάντησε μέσω «X»: «Σήμερα, όλο το βάρος του FBI, του υπουργείου Δικαιοσύνης και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το έριξαν σε μια γιαγιά 82 ετών».

Η ίδια, που παλαιότερα είχε πρωτοστατήσει σε μια ακυρωθείσα αναθεώρηση του εκλογικού χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών, συμπλήρωσε: «Δεν θα επιτρέψω να με εκφοβίσουν. Δεν θα υποκύψω στη βία».

Απαντώντας στις φωνές περί κομματικών κινήτρων, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται για πολιτικά αντίποινα», εξηγώντας ότι η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, «πολύ πριν από την επανεκλογή του προέδρου Τραμπ».

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα διώξεις εναντίον αντιπάλων του, όπως συνέβη τον περασμένο Απρίλιο με τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.

Ο τελευταίος διώχτηκε για απειλή κατά «της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας» του προέδρου, εξαιτίας μιας φωτογραφίας με κοχύλια που σχημάτιζαν τον αριθμό 47 (παραπομπή στον 47ο πρόεδρο) και τον αριθμό 86 (που στην αργκό σημαίνει «διώχνω»), κίνηση που εκλήφθηκε ως ευθεία «απειλή» από την κυβέρνηση.