Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Cape Cod Gateway της Μασαχουσέτης με τα αμερικανικά μέσα να σπεύδουν να το καλύψουν live. Αυτό που μετέδωσαν είναι ένα αναποδογυρισμένο μικρό αεροπλάνο στη μέση του αεροδιάδρομου, όπου ο πιλότος του προσπάθησε να το προσγειώσει.

Σύμφωνα με την New York Post,ως εκ θαύματος γλίτωσε ο χειριστής καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία όταν έφτασε στο σημείο βρήκε τον πιλότο κι αυτόν… ανάποδα.

Πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροσκάφος . Αυτό που επίσης πολλοί παρατήρησαν είναι πως το ασημένιο αεροπλάνο, παρά την “τούμπα” που είχε, δεν υπέστη κάποια βλάβη και έμεινε άθικτο.

Το αεροδρόμιο διέκοψε τη λειτουργία του για 45 λεπτά, καθώς από την πρόσκρουση προκλήθηκε – μικρής έκτασης – διαρροή καυσίμων, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενο σημείο με γρασίδι κοντά στον διάδρομο προσγείωσης. Πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη διαρροή πριν αυτή εξαπλωθεί περισσότερο.