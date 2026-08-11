Σοκ προκαλεί η υπόθεση μιας μητέρας από τη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ που κατηγορείται για τη δολοφονία των δύο από τα τρία παιδιά της και τον τραυματισμό του τρίτου.

Η Κέιλι Έρχαρτ (Kailey Erhart), 22 ετών, συνελήφθη στις 6 Αυγούστου και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, τρομοκρατική απειλή με επικίνδυνο όπλο, και ενδοοικογενειακή βία.

Αστυνομικοί του Μάνταν (Mandan) ανταποκρίθηκαν σε κλήση σε ένα σπίτι εκείνη την ημέρα, όπου φέρεται να βρήκαν την Έρχαρτ βουτηγμένη στο αίμα και να κρατά ένα μαχαίρι κουζίνας στον λαιμό της, το οποίο πέταξε στο πάτωμα ζητώντας να τη σκοτώσουν.

Αναφέρεται ότι έκανε ένα σχόλιο σχετικά με αυτοκτονία πριν αφήσει το μαχαίρι και τεθεί υπό σύλληψη.

Η ίδια είπε ότι πίστευε πως οι λαιμοί των παιδιών είχαν κοπεί, προτού τα τοποθετήσει πάνω στο κρεβάτι, λέγοντας ότι θυμόταν να κρατάει το μαχαίρι στα χέρια της, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αλλά τίποτα άλλο.

Μέσα στο σπίτι, η αστυνομία βρήκε τα σώματα των τριών παιδιών της, τα οποία έφεραν όλα τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό.

Τα 3 ετών και 5 μηνών παιδιά διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά, ενώ το 1 έτους παιδί επιβίωσε, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η Έρχαρτ φέρεται να καταδίωξε τον πατέρα και τη γιαγιά των παιδιών με ένα μαχαίρι πριν από τις θανατηφόρες επιθέσεις.

«Πες αντίο στα παιδιά σου»

Επίσης, φέρεται να έστρεψε ένα όπλο προς τον πατέρα των παιδιών και να του είπε: «Πες αντίο στα παιδιά σου», σε βίντεο που καταγράφηκε στο τηλέφωνό του.

Εκείνος κατάφερε να της πάρει το όπλο μετά από πάλη.

Έκτοτε έχει δημιουργηθεί μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για να βοηθηθεί ο πατέρας των παιδιών να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και τα ιατρικά έξοδα.

«Είναι ένας πατέρας που προσπαθεί να επιβιώσει από κάτι που κανένας γονιός δε θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ποτέ», αναφέρει η εκστρατεία.

«Κάθε μέρα βιώνουμε αδιανόητο πένθος, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να μείνουμε δυνατοί για το παιδί του που επιβίωσε».

Η αστυνομία δεν έχει μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το πιθανό κίνητρο των δολοφονιών.

«Θέλω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για ένα ακραίο, τραγικό και συντριπτικό περιστατικό για τα εμπλεκόμενα παιδιά, τις οικογένειές τους, την κοινότητά μας και τους διασώστες που έφτασαν στη σκηνή. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε ο Διευθυντής της Αστυνομίας του Μάνταν, Τζέισον Ζίγκλερ (Jason Ziegler).

Πηγή: PEOPLE