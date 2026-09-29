Ο δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται πως σκότωσε τα τρία παιδιά της στις ΗΠΑ, ζήτησε σήμερα από έναν δικαστή να την κηρύξει αθώα, έπειτα από μια δίκη, την οποία κάλυψαν εκτενώς τα αμερικανικά ΜΜΕ, όπου το σώμα των ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια ετυμηγορία.

Ο Κέβιν Ρέντινγκτον αμφισβήτησε την αξιοπιστία της ομολογίας της πελάτισσάς του εκτιμώντας πως «του αφηγήθηκε τι συνέβη» ενώ δεν είχε «καμία ανάμνηση».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ρέντινγκτον δεν αρνήθηκε τα γεγονότα για τα οποία κατηγορούν αυτήν τη γυναίκα, ηλικίας 36 ετών, ωστόσο επιχείρησε να αποδείξει πως εκείνη πάσχει από επιλόχεια ψύχωση και δεν θα μπορούσε να κριθεί ότι φέρει ποινική ευθύνη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης κατήγγειλε επίσης μια «απαράδεκτη έρευνα» και υποστήριξε ότι υπάρχει «παντελής έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ικανών να πείσουν έναν λογικό ένορκο».

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας Τζένιφερ Σπρατζ έκανε λόγο για ένα «γελοίο επιχείρημα».

Ο δικαστής Ουίλιαμ Σάλιβαν, από το δικαστήριο του Πλίμουθ, κοντά στη Βοστόνη (βορειοανατολικές ΗΠΑ), δεν έχει εκδώσει προς το παρόν απόφαση.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη 2α Νοεμβρίου.

Εκεί θα συζητηθεί ένα άλλο αίτημα της υπεράσπισης για την πλήρη παύση των διώξεων.

Αυτή αφορά την εγκυρότητα της απόφασης του δικαστή να ακυρώσει τη δίκη μετά την αποτυχία των διαβουλεύσεων των ενόρκων, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας από τους δώδεκα ενόρκους αντιτάχθηκε στην κήρυξη της Λίντσεϊ Κλάνσι ως αθώας λόγω της ψυχιατρικής της κατάστασης.

Η εισαγγελία τάσσεται κατά της κοινοποίησης επιπλέον πληροφοριών σχετικά με το επταήμερο των διαβουλεύσεων, εκτιμώντας πως θα είχε «αποτρεπτικό αντίκτυπο» στους ενόρκους.

Παράλληλα, δεν έχει ανακοινώσει επισήμως εάν προτίθεται ή όχι να δικάσει εκ νέου την κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης για τον στραγγαλισμό των παιδιών της, ηλικίας πέντε ετών, τριών ετών και οκτώ μηνών.

Κρατούμενη σε ψυχιατρική μονάδα, η Λίντσεϊ Κλάνσι υποστήριξε πως μια φωνή της έδωσε εντολή να σκοτώσει τα παιδιά της. Μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο αφού αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, μετά την τριπλή αυτή παιδοκτονία.

Η κατηγορούσα αρχή, αντιθέτως, υποστηρίζει πως η Λίντσεϊ Κλάνσι ενήργησε εκ προμελέτης και ήταν ικανή να κατανοήσει το βάρος των πράξεών της.