Περισσότερες από 12 σκόνες πρωτεΐνης που ελέγχθηκαν από την Αμερικανική Ένωση καταναλωτών Consumer Reports περιείχαν επικίνδυνες ή ανησυχητικές ποσότητες μολύβδου, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε και ήρθε χθες (14/10) στο φως της δημοσιότητας.

Εξάλλου η Consumer Reports υπογράμμισε ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου που εντοπίστηκε σε αυτά τα προϊόντα αυξήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, υπογράμμισε.

Από τις 23 σκόνες πρωτεΐνης που έλεγξε, περισσότερες από δύο στις τρεις περιείχαν περισσότερο μόλυβδο σε μία μερίδα από όσον μπορεί να καταναλώσει χωρίς κίνδυνο ένας άνθρωπος στη διάρκεια μίας ημέρας (0,5 μικρογραμμάρια).

my latest investigation for @ConsumerReports is based on months of reporting and 60+ lab tests of leading protein supplements we found that most protein powders and shakes have more lead in one serving than our experts say is safe to have in a day — some by more than 10 times ! pic.twitter.com/4APPhvWSRv — paris martineau (@parismartineau) October 14, 2025



Δύο από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν περιείχαν τόσο υψηλό ποσοστό μολύβδου που η Consumer Reports συνέστησε στους καταναλωτές να μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.

«Δεν συνιστούμε την καθημερινή χρήση των περισσότερων σκονών πρωτεΐνης, επειδή πολλές περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και καμία δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωτεϊνικών σας στόχων», δήλωσε η Τούντε Ακινλέγιε επικεφαλής ερευνήτρια της Consumer Reports.

Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα πλούσια σε πρωτεΐνες έχουν γνωρίσει σημαντική άνθηση στον κλάδο της ευεξίας τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής.

Our tests of popular dairy, beef, and plant-based protein products found plant-based options had the highest lead levels, 9x as much as dairy and 2x as much as beef. Even dairy powders weren’t risk-free: half were too contaminated for safe daily use. pic.twitter.com/DaV9KmR2o9 — Consumer Reports (@ConsumerReports) October 14, 2025



Χρησιμοποιούνται επίσης από αθλητές που θέλουν να αυξήσουν την μυϊκή τους μάζα.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν μάλλον υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης – ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν πρόσθετη, μέσω συμπληρωμάτων εμπλουτισμένων με πρωτεΐνες, ποτών ή επεξεργασμένων τροφίμων.