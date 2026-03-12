Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ανήσυχος για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άνοδος των τιμών της ενέργειας στους Αμερικανούς καταναλωτές, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας Κρις Ράιτ.

Ο υπουργός, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Ράιτ εκτίμησε ότι η αναταραχή στις αγορές ενέργειας θα είναι περιορισμένη χρονικά, τονίζοντας πως αναμένονται «μόνο μερικές εβδομάδες» αστάθειας.

Αναφέρθηκε επίσης σε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανέφερε –λανθασμένα– ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε δεξαμενόπλοιο που διέσχισε το Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, εξηγώντας ότι η ανάρτηση ήταν αποτέλεσμα «ασυνεννοησίας» στο υπουργείο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «America’s Newsroom», ο Ράιτ δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα ελέγχει προσωπικά τις αναρτήσεις που δημοσιεύονται στους λογαριασμούς του, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια λάθη.

Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης νευρικότητας στις αγορές ενέργειας, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη διακίνηση πετρελαίου μέσω κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

