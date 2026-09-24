Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πως η χώρα θα διαθέσει επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει διαθέσει 887 εκατομμύρια δολάρια απευθείας υγειονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για να καταπολεμηθεί το ξέσπασμα (της επιδημίας) του Έμπολα», αναφέρει ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που τονίζει ότι η Ουάσινγκτον έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην προσπάθεια.

Η αμερικανική διπλωματία με την ευκαιρία κάλεσε «τις χώρες που διαθέτουν μέσα να ενισχύσουν την κατανομή του βάρους» και η αντίδραση να ανέλθει στο ύψος των περιστάσεων, της «επείγουσας» υγειονομικής κρίσης.

Στα τέλη του Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθεί ποσό 1,1 δισεκ. δολαρίων ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο βοήθειας για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Η επιδημία δεν υποχωρεί αλλά «μετακινείται», προειδοποιούσε πρόσφατα η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία της ασθένειας που προκαλεί ο ιός Έμπολα στην ιστορία της — η οποία, μέσα σε μερικούς μήνες, έγινε η πιο φονική που βίωσε ποτέ το αχανές κράτος της κεντρικής Αφρικής.

Η επιδημία, που εκδηλώθηκε στην επαρχία και κηρύχτηκε επίσημα, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων όπως εκτιμούν ειδικοί, έχει μέχρι τώρα στοιχίσει τη ζωή σε 3.639 ανθρώπους επί συνόλου 7.541 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων μολύνσεων, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του εθνικού ινστιτούτου δημόσιας υγείας (INSP) στην Κινσάσα.