Ένας νεαρός άνδρας 20 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες στις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να επιχείρησε να τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιωτική βάση-κλειδί στη Φλόριντα, όπου εδρεύει η United States Central Command (CENTCOM), υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ύποπτος, ο 20χρονος Άλεν Τζενγκ, κατηγορείται ότι στις 10 Μαρτίου επιχείρησε να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε χώρο υποδοχής επισκεπτών της αεροπορικής βάσης MacDill Air Force Base, κοντά στην Τάμπα. Ωστόσο, η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ο μηχανισμός εντοπίστηκε έγκαιρα και εξουδετερώθηκε από τις αρχές ασφαλείας.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει συναγερμό ήδη από τις 16 Μαρτίου, όταν εντοπίστηκε «ύποπτο δέμα» κοντά στην είσοδο της βάσης, οδηγώντας σε αποκλεισμό της περιοχής και κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Ο Τζενγκ κατηγορείται για απόπειρα καταστροφής ομοσπονδιακής περιουσίας, καθώς και για παράνομη κατασκευή και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού.

Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα 40 χρόνια κάθειρξης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο βασικός ύποπτος φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κίνα, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά την έρευνα και ενδέχεται να προσδώσει διεθνείς διαστάσεις στην υπόθεση.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 27χρονης αδελφής του, Αν Μέρι Τζενγκ, η οποία κατηγορείται ότι συνέδραμε στη διαφυγή του, βοηθώντας τον να εξαφανίσει το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού.

Αντιμετωπίζει ποινή έως 30 ετών κάθειρξης, ενώ η ακροαματική διαδικασία για την προφυλάκισή της έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου.

Αμερικανικά μέσα επισημαίνουν ότι η βάση ΜακΝτιλ αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό κόμβο, καθώς από εκεί συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε περιοχές υψηλής έντασης, όπως η Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας, με τις αρχές να διερευνούν πιθανά κίνητρα, αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις του υπόπτου.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται ήδη σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανά σαμποτάζ ή επιθέσεις εντός αμερικανικού εδάφους.

Με πληροφορίες από: New York Post