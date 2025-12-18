Νέες φωτογραφίες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν δημοσίευσαν την Πέμπτη (18/12) οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein’s estate to the public. We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025

Η τελευταία σειρά εικόνων, που δημοσιοποιήθηκε μετά το θάνατό του το 2019, έδειχνε εικόνες του Έπσταϊν με πολλές γυναίκες.

Μια σειρά φωτογραφιών έδειχνε τα μέρη του σώματος μιας άγνωστης γυναίκας με αποσπάσματα από το βιβλίο «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, με το μυθιστόρημα να απεικονίζεται στο παρασκήνιο.









Επίσης, σε ένα στιγμιότυπο οθόνης καταγράφηκε μία συζήτηση, μέσω της εφαρμογής WhatsApp, στην οποία ο αποστολέας κάνει λόγο για αποστολή κοριτσιών με «τιμολόγηση» 1.000 δολάρων για την καθεμία, ενώ δίνονται αναλυτικά βιομετρικά στοιχεία μίας 18χρονης.

Μέσα στον φάκελο υπάρχουν και φωτογραφίες του Μπιλ Γκέιτς και του Τζέφρι Έπσταϊν με γυναίκες αγνώστων στοιχείων.