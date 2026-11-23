Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα (23/11) μια νέα σειρά οικονομικών κυρώσεων με σκοπό να εξαλείψει τους οικονομικούς πόρους της Τεχεράνης, στοχεύοντας κυρίως μεσάζοντες που έχουν την έδρα τους στο Ντουμπάι.

Οι κυρώσεις αυτές έχουν στόχο “περισσότερα από είκοσι ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρίες-βιτρίνα και ιδιώτες στο Ιράν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Τουρκία και στο Χονγκ Κονγκ, που υποστηρίζουν το παράλληλο ιρανικό τραπεζικό σύστημα’, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν το Ιράν με ένα μεγάλο εμπάργκο με σκοπό να προκαλέσουν κατάρρευση της εθνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης.

Η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Τα παράλληλα ιρανικά τραπεζικά δίκτυα συνεχίζουν να διασυνδέονται σε όλες τις ηπείρους, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη», υπογραμμίζει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε άλλη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αμερικανική ρυθμιστική υπηρεσία FinCEN (Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων), που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών, έλαβε αναφορές για σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Αυγούστου 2026.

Οι αναφορές αυτές προέρχονται από αμερικανικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεών τους, διευκρίνισε.

«Οι χρηματοοικονομικές ροές που αναφέρονταν πιο συχνά” αφορούν “τράπεζες που βρίσκονται στην ηπειρωτική Κίνα προς τράπεζες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, τράπεζες που βρίσκονται στη Σιγκαπούρη προς τράπεζες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: περίπου 981 εκατομμύρια δολάρια, και τράπεζες που βρίσκονται στη Βρετανία προς τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: περίπου 922 εκατομμύρια δολάρια».