Σε περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων πίεσης απέναντι στην Kούβα προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο συγκεκριμένα ανακοίνωσαν την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων που στοχεύουν το στενό περιβάλλον της ηγεσίας της χώρας.

Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον πρόσθεσε στη λίστα των κυρώσεων τον εγγονό του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο. Παράλληλα, τα αμερικανικά υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών διεύρυναν τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνοντας ένα τραπεζικό ίδρυμα, καθώς και τέσσερις κρατικές κουβανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικής σημασίας τομείς της ενέργειας και των εξορύξεων.

Ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων είναι ο 31χρονος Φιντέλ Ερνέστο, ο οποίος έχει μείνει μακριά από την πολιτική σκηνή της Κούβας. Οι γονείς του υπόκεινται επίσης σε αμερικανικές κυρώσεις.

Ο πατέρας του, ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, είναι ο μοναχογιός του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο. Ήταν βασικός παράγοντας στις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ που οδήγησαν το 2015 στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μια βαθιά και πολυδιάστατη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για τη σταθερότητα στο ημισφαίριό μας», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει, η οικογένεια Κάστρο και οι φίλοι της εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας του νησιού, συσσωρεύοντας πόρους προς όφελος μιας καθεστωτικής ελίτ», συμπληρώνει.

Παρόλο που ο 95χρονος Ραούλ Κάστρο (αδερφός του ιστορικού ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016) δεν κατέχει θέση στην κυβέρνηση ή στο κομμουνιστικό κόμμα, εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις και έχει τον σεβασμό και την αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεων.

Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό του νησιού των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, επιδεινώνοντας την υπάρχουσα ενεργειακή κρίση που προκαλεί συχνές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Παράλληλα, η Κούβα βλέπει τα έσοδα από τον τουρισμό να μειώνονται