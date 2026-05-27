Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, μετά από διαρροή χημικής ουσίας, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (26/5) οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging (θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper), η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή χαρτονένιων συσκευασιών για υγρά προϊόντα.

Σύμφωνα με κοινή ενημέρωση της επιχείρησης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Λόνγκβιου μέσω Facebook, η διαρροή προήλθε από δεξαμενή που περιείχε μια ουσία γνωστή ως «λευκό υγρό». Η συγκεκριμένη δεξαμενή έχει συνολική χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και τη στιγμή του ατυχήματος ήταν γεμάτη περίπου στο 60%.

Αν και στην αρχική επίσημη ανακοίνωση γινόταν λόγος για «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των νεκρών, ο αξιωματικός της πυροσβεστικής, Σκοτ Γκόλντσταϊν, διευκρίνισε ότι συνολικά 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, υπέστησαν τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως εξαιρετικά κρίσιμα. Δεν ανέφερε πόσοι από αυτούς απεβίωσαν.

Οι Αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού της περιοχής, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη χημική σύσταση του υγρού που διέρρευσε.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη μέσω της πλατφόρμας «Χ»: «Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε, στέλνοντας τα συλλυπητήριά τους στους οικείους των θυμάτων και δηλώνοντας πως η σκέψη του βρίσκεται στους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, καθώς και στα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.