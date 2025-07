Εργάτης γης υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια εφόδου της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση (ICE) κοντά στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, σε αγροκτήματα όπου καλλιεργείται νόμιμα κάνναβη, επιχείρηση κατά την οποία ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αμερικανική συνδικαλιστική οργάνωση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την τραγική είδηση ότι εργάτης σε αγρόκτημα πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη ως αποτέλεσμα της χθεσινής εφόδου (της αστυνομικής υπηρεσίας) ελέγχου της μετανάστευσης», ανέφερε μέσω X η οργάνωση United Farm Workers.

UPDATE: we tragically can confirm that a farm worker has died of injuries they sustained as a result of yesterday’s immigration enforcement action. https://t.co/Pq3rMmzZJR

Η έφοδος έγινε προχθές Πέμπτη στην Καρπιντερία και στην Καμαρίλο, δυο αγροτικές κοινότητες της κομητείας Βεντούρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα οδικώς από το Λος Άντζελες.

Federal ICE agents are in a tense standoff with anti-ICE protesters during an immigration raid at a cannabis farm in Ventura County, California, on July 10, 2025, as reported by The Ventura County Star and CNN. This underscores ongoing tensions over immigration enforcement, with… pic.twitter.com/MnIrOoNqQB

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί «συνέλαβαν περίπου 200 αλλοδαπούς που βρίσκονταν στη χώρα παράνομα» στις δυο τοποθεσίες, συγκρούστηκαν με «περίπου 500 ταραχοποιούς» που προσπάθησαν να «εμποδίσουν την επιχείρηση» και «δέχτηκαν πυρά» από οπλοφόρο που «διαφεύγει ακόμα τη σύλληψη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Kids running from tear gas, crying on the phone because their mother was just taken from the fields.

Trump calls me “Newscum” — but he’s the real scum. pic.twitter.com/fj0l25mRBN

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 11, 2025