Ο πρώην ντράμερ του αμερικανικού συγκροτήματος The Devil Wears Prada, Ντάνιελ Γουίλιαμς καθώς και ο συνιδρυτής του πρακτορείου ταλέντων Sound Talent Group (STG), Ντέιβιντ Σαπίρο έγινε γνωστό ότι είναι ανάμεσα στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ.

Former THE DEVIL WEARS PRADA drummer DANIEL WILLIAMS killed in San Diego plane crash. RIP https://t.co/6yEuuqNDHD pic.twitter.com/mS4Nrxt7Dv — revolvermag (@Revolvermag) May 22, 2025

Ο πατέρας του μουσικού, Λάρι, δήλωσε στο ΤΜΖ ότι ο γιος του ήταν μεταξύ των θυμάτων της συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Πολλοί άνθρωποι στο έδαφος τραυματίστηκαν από τη φωτιά, ενώ ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο πατέρας του μουσικού ανέφερε πως η οικογένεια είναι βέβαιη ότι ο Ντάνιελ επέβαινε στο μικρό αεροσκάφος που κατέπεσε, πιθανότατα γιατί χτύπησε σε καλώδια.

Το συγκρότημα The Devil Wears Prada ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο Ντάνιελ σκοτώθηκε, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με πολλές φωτογραφίες του και τη λεζάντα: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σου χρωστάμε τα πάντα. Σε αγαπάμε για πάντα».

San Diego plane crash victims identified as Sound Talent Group (STG) owner Dave Shapiro and former drummer of the band The Devil Wears Prada, Daniel Williams.https://t.co/x1nPobJANz pic.twitter.com/ZHVbS1yte0 — News Channel3 Now (@newschannel3now) May 22, 2025

Λίγο πριν το δυστύχημα, ο Ντάνιελ Γουίλιαμς είχε ανεβάσει φωτογραφία του μέσα από το αεροπλάνο, καθισμένος στη θέση του συγκυβερνήτη.

Η Sound Talent Group, που διαχειρίζεται καλλιτέχνες όπως οι Sum 41, Story of the Year και Parkway Drive, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαπίρο, ενός ιδιαίτερα δραστήριου και σεβαστού στελέχους της ροκ και μέταλ αμερικανικής μουσικής σκηνής. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στον μουσικό κόσμο.