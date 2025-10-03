Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε ένα νέο πλήγμα εναντίον ενός πλοίου φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για την τέταρτη τέτοιου είδους επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Earlier this morning, on President Trump’s orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση έγινε στα διεθνή ύδατα. «Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα (…) το οποίο έγινε στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας» έγραψε.

«Αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.