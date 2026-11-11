Σε νέα μαζική συρρίκνωση του βασικού κοινωνικού διχτυού προστασίας προχωρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας ρυθμίσεις που θα στερήσουν τα κουπόνια σίτισης (SNAP) από περίπου 6,3 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Το νέο αυτό κύμα περικοπών έρχεται να προστεθεί στον ήδη καταγεγραμμένο αποκλεισμό εκατομμυρίων δικαιούχων, απειλώντας ταυτόχρονα με άμεση κατάργηση των δωρεάν σχολικών γευμάτων για 1,8 εκατομμύρια παιδιά.

Τέλος στην αυτόματη υπαγωγή μέσω TANF

Η κανονιστική πρόταση που δημοσιοποίησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) θέτει οριστικό τέλος στην αυτόματη υπαγωγή στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας για όσα νοικοκυριά λαμβάνουν ήδη επιδόματα μέσω της Προσωρινής Βοήθειας για Άπορες Οικογένειες (TANF).

Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφάλιζε άμεση πρόσβαση στα κουπόνια σίτισης, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος με βάση τα ομοσπονδιακά εισοδηματικά κριτήρια. Ενώ όμως τα όρια του TANF καθορίζονται ανά πολιτεία και κινούνται συνήθως μεταξύ 130% και 200% του ορίου της φτώχειας, το γενικό πλαίσιο του SNAP θέτει ως ανώτατο όριο εισοδήματος αυστηρά το 130%.

Βάσει των επίσημων εκτιμήσεων του USDA, η ανατροπή αυτού του καθεστώτος θα οδηγήσει άμεσα στην έξοδο σχεδόν το 18% των σημερινών δικαιούχων του SNAP, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Από την πλευρά της, η υπηρεσία υποστηρίζει ότι το μέτρο στοχεύει στην τυποποίηση των προϋποθέσεων ένταξης, ώστε να διατηρηθούν τα επιδόματα αποκλειστικά για όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Αλυσιδωτές συνέπειες και απώλεια σχολικών γευμάτων

Η νέα πρωτοβουλία κλιμακώνει ένα ήδη εκτεταμένο κύμα απομείωσης του κοινωνικού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Ιούλιο του 2025, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του φορολογικού νόμου Τραμπ, περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη διαγραφεί από το SNAP, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων σε περίπου 36 εκατομμύρια.

Η συγκεκριμένη πτώση οφείλεται εν μέρει και στο διοικητικό αδιέξοδο των πολιτειακών αρχών, οι οποίες δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις συνεχείς γραφειοκρατικές μεταβολές, αλλά και να επωμιστούν τα σημαντικά νέα κόστη που επέβαλε η νομοθεσία.

Οι επιπτώσεις ωστόσο επεκτείνονται άμεσα και στον μαθητικό πληθυσμό. Επειδή η ένταξη στο SNAP αποτελεί βασικό διαβατήριο για τη συμμετοχή σε παράλληλα επισιτιστικά προγράμματα, το USDA υπολογίζει ότι 1,8 εκατομμύρια παιδιά θα χάσουν αυτομάτως το δικαίωμα στο δωρεάν σχολικό γεύμα.

Σφοδρή πολιτική θύελλα στην Ουάσιγκτον

Η προοπτική των νέων περικοπών πυροδότησε άμεση αντίδραση στο Κογκρέσο. Η βουλευτής της Μινεσότα Άντζι Κρεγκ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «ανάλγητη και σκληρή». Σε γραπτή της δήλωση υπογράμμισε ότι ο προτεινόμενος κανόνας θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την κάλυψη βασικών αναγκών και θα ακυρώσει κάθε προσπάθεια για την ουσιαστική απλούστευση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων.

Η επίμαχη ρύθμιση του υπουργείου Γεωργίας παραμένει πλέον σε καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης για τις επόμενες 30 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση των αντιδράσεων.